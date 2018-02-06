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    Haberler >Dünya>Süper lüks araçları dümdüz etti!

    Süper lüks araçları dümdüz etti!

    Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya yönelik sarf ettiği "O. çocuğu" küfürü ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında izlediği vahşi politikalar nedeniyle dünyanın gündeminden düşmeyen Filipinler Devlet Başkanı Rudrigo Duterte, ülkeye kaçak olarak sokulan lüks otomobilleri buldozerlerle dümdüz ettirdi.

    Hurriyet.com.tr
    06.02.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:
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    Süper lüks araçları dümdüz ettiNext

    Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya yönelik sarf ettiği "O. çocuğu" küfürü ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında izlediği vahşi politikalar nedeniyle dünyanın gündeminden düşmeyen Filipinler Devlet Başkanı Rudrigo Duterte, ülkeye kaçak olarak sokulan lüks otomobilleri buldozerlerle dümdüz ettirdi.

    Etiketler: lüks , araç , buldozer

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