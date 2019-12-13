Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu ekranı | Süper Loto'da ikramiyenin sahibi belli oldu
Her hafta perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın çekilişi dün gece tamamlandı. MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Süper Loto 634'üncü hafta çekiliş sonuçları...
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Süper Loto oyununun 634'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden (MPİ) yapılan açıklamaya göre, dün akşamki çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların ardından, kupon yapan vatandaşlar sorgulamalara başladı. İşte, MPİ 12 Aralık 2019 tarihli 634'üncü Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı...
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HANGİ NUMARALAR KAZANDI?
Süper Loto oyununun 634'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 14, 26, 30, 36 ve 44 olarak belirlendi.
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BÜYÜK İKRAMİYE İSTANBUL'A ÇIKTI
Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 145 kişi 7 bin 93 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 957 kişi 160 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 155 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.