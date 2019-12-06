Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama sayfası | Süper Loto'da 21 milyon lira haftaya devretti
Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto oyununun 633. hafta çekilişi dün akşam tamamlandı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, kupon sonucu sorgulamaları hız kazandı. Öte yandan MPİ'den yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 537 bin 164 lira 1 kuruş gelecek haftaya devretti. İşte, MPİ Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...
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Süper Loto oyununun 633'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok tercih edilen sayısal şans oyunlarından Süper Loto'da bu haftanın kazanan şanslı numaralarının neler olduğu, dün akşam saatlerinden bu yana merakla araştırılıyor. İşte, Süper Loto'nun 633'üncü hafta sonuçları...
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BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ
Süper Loto oyununun 633. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 537 bin 164 lira 1 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 11 bin 814 lira 35'er, 4 bilen 4 bin 993 kişi 197 lira 85'er kuruş, 3 bilen 108 bin 450 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
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KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 20, 26, 27, 32, 35 ve 53 olarak belirlendi.
Geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 520 bin 125 lira devretti.
Süper Loto oyununun 632. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 520 bin 125 lira 28 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 9 bin 978 lira 50'şer, 4 bilen 5 bin 252 kişi 171 lira 10'ar, 3 bilen 105 bin 658 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.