MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama sayfası | Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti
Süper Loto'da bu haftanın kazanan talihli numaraları belli oldu. Dün akşam noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından kuponlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, İşte, haftanın kazanan şanslı numaraları...
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Şans oyunu tutkunlarının en çok tercih ettiklerinden olan Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 lira devretti. Her hafta perşembe akşamı yapılan çekilişin sonuçlarının belli olmasının ardından gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. İşte, Süper Loto çekiliş sorgulama sayfası...
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Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 9 bin 199'ar lira, 4 bilen 4 bin 242 kişi 169'ar lira, 3 bilen 83 bin 712 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 4, 10, 12, 20, 29 ve 44 olarak belirlendi.