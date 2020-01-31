MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama sayfası | Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti

Şans oyunu tutkunlarının en çok tercih ettiklerinden olan Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 lira devretti. Her hafta perşembe akşamı yapılan çekilişin sonuçlarının belli olmasının ardından gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. İşte, Süper Loto çekiliş sorgulama sayfası...