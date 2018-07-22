Şuna bakın! Meğer ne kadar gençmiş

Elbette makyaj onları daha güzel gösteriyor. Ama bazen de olduklarından daha yaşlı ya da haydi daha kibar ifade edelim olgun görünmelerine sebep oluyor yüzlerine yapılan makyaj. Çünkü bazıları ağır kozmetik ürünler altında doğal güzelliklerini ve gençliklerini tamamen kaybediyorlar.
İşte doğal halleriyle olduklarından çok daha genç görünen o ünlüler.
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