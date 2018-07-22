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Şuna bakın! Meğer ne kadar gençmiş

Gösteri dünyasının ünlüleri meslekleri gereği bakımlı ve makyajlı olmak zorunda. Bazen doğal halleriyle görüntülendikleri zaman da kelimenin tam anlamıyla olay oluyor.

Hürriyet Haber
22.07.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:
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Şuna bakın Meğer ne kadar gençmişNext

Elbette makyaj onları daha güzel gösteriyor. Ama bazen de olduklarından daha yaşlı ya da haydi daha kibar ifade edelim olgun görünmelerine sebep oluyor yüzlerine yapılan makyaj. Çünkü bazıları ağır kozmetik ürünler altında doğal güzelliklerini ve gençliklerini tamamen kaybediyorlar.

İşte doğal halleriyle olduklarından çok daha genç görünen o ünlüler.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: makyajsız , makyaj , instagram , makyajsız ünlüler

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