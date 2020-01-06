Süleymani'nin cenazesi Tahran'da

Tahran Üniversitesi'nde büyük bir kalabalığa seslenen Zeynep Süleymani, "Trump'ın şeytani planı İran ve Irak'ı birbirinden ayırmaktı ancak yaptığı plan işe yaramadı, stratejisi tutmadı. Şimdi iran ve Irak ABD'den nefret etmek olan ortak duygularına daha da bağlandı" dedi.