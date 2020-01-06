Süleymani'nin cenazesi Tahran'da

Yüzbinlerce insanın ağıtlar yakarak eşlik ettiği cenaze töreni bugün başkent Tahran'da devam ediyor. Naaşlar öncelikle İnkilab Meydanı'nda yüzbinler tarafından karşılandı.
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Tahran'daki cenaze töreninde yüzbinlerce insan aynı ağızdan ABD ve İsrai'e yönelik intikam yeminleri ediyor.
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Bugün Tahran'da sürdürülen cenaze töreninde Süleymani ile birlikte saldırıda ölen askeri isimlerin naaşları bir kamyonla dolaştırılıyor.
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TAHRAN'DAKİ TÖRENİ TÖRENİ HAMANEY YÖNETİYOR
Tahran'daki resmi töreni ülkenin ruhani lideri Ali Hamaney yönetiyor. Tören Tahran Üniversitesi'nde yer alan camide gerçekleştiriliyor.
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Devlet töreninde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve diğer devlet büyükleri de yer alıyor.
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Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin tabutu başında dualar okuyor. İranlı devlet büyüğünün tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.
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İran'da televizyon kanallarının tamamı Tahran'daki cenazeyi canlı yayınlıyor.
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"İSRAİL VE AMERİKA'YI KARANLIK GÜNLER BEKLİYOR"
General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani babasının ölümüyle ilgili yaptığı son açıklamada, "Babamın ölümü İran'daki direnci daha da artıracak, ABD ve İsraile ise karanlık günler yaşatacak" ifadelerini kullandı.
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Tahran Üniversitesi'nde büyük bir kalabalığa seslenen Zeynep Süleymani, "Trump'ın şeytani planı İran ve Irak'ı birbirinden ayırmaktı ancak yaptığı plan işe yaramadı, stratejisi tutmadı. Şimdi iran ve Irak ABD'den nefret etmek olan ortak duygularına daha da bağlandı" dedi.
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Genç kadın Trump'a seslenmeye devam ederek "Ey deli Trump, sen aptallığın sembolüsün ve uluslararası siyonizmin elindeki bir oyuncaktan ibaretsin." ifadelerini kullandı.
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NAAŞI 10 KİLOMETRE OMUZLARDA TAŞINACAK
Sabah saatlerinde Tahran Ünivesitesi'ndeki camide başlayan resmi törenin ardından Süleymani'nin cenazesi 10 kilometre uzaklıktaki Azadi Meydanı'na omuzlarda taşınarak götürülecek.
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Ardından naaş Kum şehrindeki bir türbede bekletilecek. Ardından Süleymani'nin memleketi Kirman'da defnedilecek.
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Süleymani'nin naaşı hafta sonu Bağdat, Kerbela ve Necef dahil Irak'ın bütün büyük şehirlerinde gezdirilmişti.