MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Süleymani'nin cenazesi memleketine ulaştı
GeriDünya Son dakika haberi: Süleymani'nin cenazesi memleketine ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr- Fulya Asena KAHRAMAN Fotoğraflar: REUTERS-AP-AFP
Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 09:51, /

Son dakika haberi: Süleymani'nin cenazesi memleketine ulaştı

Geçtiğimiz cuma günü öldürülen Kasım Süleymani'nin naaşı, bugün defnedileceği yer olan memleketine ulaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a ulaştı.

2

Üst düzey komutan Süleymani'nin naaşı, Kum şehrinde milyonlarca yas tutan İranlının ağıtları arasında toprağa verilecek.

3

İran devlet televizyonu, Kirman sokaklarında İran bayrağı tutan ve feryad eden insanı canlı yayınladı.

4

Cuma günü öldürülen komutanın cenazesi bir kamyon eşliğinde Irak'ın büyük şehirlerinden gezdirilmeye başladı.

5

Ardından uçakla memleketi İran'a ulaştırıldı. Ülkenin önemli merkezlerinde gezdirilen naaş en sonunda defin işlemleri için Kirman şehrine ulaştırıldı.

6

Süleymani'nin naaşı Kirman şehrinde bulunan Azadi meydanına defnedilecek.

7

Devlet televizyonu, cenazeye milyonlarca insanın katıldığını ifade etti.

8

Cenaze dün Tahran'da karşılanmıştı. İnkilab Meydanı'nda yüz binler ABD ve İsrail'e intikam yeminleri etmişti.

9İRAN MECLİSİ KARAR VERDİ

İRAN MECLİSİ KARAR VERDİ

İran Meclisi'nin bugün aldığı karara göre, ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon'un yetkilileri terörist ilan edildi.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi