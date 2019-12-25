Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon'a mesaj: Sevdiceğim, duydum ki kalbindeki pil değişmiş

Kalbindeki pilin değişimi için ameliyat masasına yatan Burçin Orhon'dan haber var.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Dün Instagram sayfasından takipçilerine seslenip "dualarınızı esirgemeyin benden" diyen Burçin Orhon, gelişmeleri sosyal medya üzerinden duyurmaya devam etti.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Orhon, kalp pili değiştikten sonra çekilen bir başka pozunu da "Veee bitti. Gayet iyiyim. Tüm dualarınız için teşekkürler" notuyla paylaştı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Orhon, daha sonra da takipçilerinden gelen mesajları yanıtlayamadığını belirten başka bir mesaj paylaştı. Ünlü dansçı o mesajda da "Yazı yazmama izin vermiyor Instagram. Yorumlara da bakamıyorum, umarım geçicidir" diye yazdı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Bu arada Orhon'un eşi Süheyl Uygur da Instagram paylaşımında "Sevdiceğim duydum ki kalbindeki pil değişmiş" paylaşımıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Uygur, eşinin gelinlikle çekilen bir pozunu paylaştı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Türk tiyatrosunun duayenlerinden Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Çiftin Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Üç çocuk annesi Orhon, dün operasyona hazırlanırken de Instagram üzerinden gelişmeleri paylaşmıştı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Orhon hastane odasında çekilen iki tane fotoğrafını " Sabah hüznü. Sabah kedisi. Sabahın endişesi. Bugün ameliyat günü. İzmir. Gazi hastanesi. Böyle zamanlarda insan kendi şehrinin konforunu, arkadaş eş dost etrafta olduğunu bilmeyi özlüyor. Belki de sadece endişe benimki. Kim bilir. Ama işte tek başına hissetmek istemedim. Biliyorum hepiniz oralarda buralardasınız. Duanızı esirgemeyin bugün benden" notuyla paylaştı. Takipçilerinin şifa ve iyi dileklerini gönderdiği Burçin Orhon, kalp pilinin değişeceğini söyledi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Orhon, geçen yılın ekim ayında da kalp pilinin kontrol edilmesi için hastaneye gitmiş ve oradan da fotoğraf paylaşmıştı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Orhon, hastane odasında çekilen fotoğrafını "Yarı robot olduğumu açıklıyorum. #biotronik Pilim bir sene sonra değişecek. Şimdilik her şey yolunda sayılır. Pilli bebek olarak devam." notu ile Instagram'da paylaşmıştı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Aradan geçen zaman içinde bir süre sessizliğe gömüldü. Sonra bozulan sağlığına ilişkin haberlerle gündeme geldi. Ardından da kelimenin tam anlamıyla sosyal medya sayesinde yeniden hayranlarıyla buluştu. Onu özleyen hayranları Instagram paylaşımları aracılığıyla hasret giderdi.
Son olarak mide küçültme operasyonu geçirmek için ameliyat masasına yatacağını duyurdu takipçilerine. Şimdi herkes onun bir an önce sağlığına kavuşması ve sosyal medyadaki, kişiliği gibi eğlenceli ve renkli paylaşımlarına dönmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Biz de bu arada Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran Burçin Orhon'un geçmişten günümüze uzanan sanat serüvenini bir hatırlayalım istedik. (Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Burçin Orhon/ Instagram )
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Burçin Orhon, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dansa daha 3 buçuk yaşındayken bale eğitimi alarak başladı. Dört buçuk sene boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak çalıştı.
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Ama bir yandan da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirdi.
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Her ne kadar dansa klasik bale ile başlasa da karilerini oluştururken başka bir alana kaydı. Onu Nükhet Duru keşfetti ve onun sayesinde oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı Burçin Orhon.
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İşte o sıralarda da tarzıyla diğer meslektaşları arasından sıyrıldı. Eğitimini aldığı klasik dans ile doğunun geleneklerini bir arada eriterek kendi dans dilini yarattı.
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Burçin Orhon TV dizilerinde ve sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti.
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Renkli Dünya, Fırtına Gönüller, Aşk ve Para, Onyedi Yaşında gibi sinema filmlerinde oynadı.
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Portatif Hüseyin, Aşk ve Gurur, Anadolu Kaplanı, Kavak Yelleri dizilerinde rol aldı.
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1987 yılında Eurovision birincisi İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile nişanlandı ama yolları bir süre sonra ayrıldı. Orhon'un bu birliktelikten Robin Ceren adında bir kızı var.
Orhon 1995 yılında tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur ile evlendi. Bu evlilikten iki tane kız çocuğu annesi oldu.
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Burçin Orhon bir süredir kameraların uzağında ama dansın uzağında değil. 2007 yılında açtığı ve kendi adını taşıyan dans akademisinde öğrenciler yetiştiriyor. Orhon'un Süheyl Uygur ile mutlu bir evliliği var. Çift iki kız çocuk sahibi.