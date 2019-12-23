Suudilerden Şeyma Subaşı'lı imaj atağı!

Suudi Arabistan’da düzenlenen MDL Beast adlı elektronik müzik festivaline, Irina Shayk, Stella Maxwell, Alessandra Ambrosio, Olivia Culpo gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Şeyma Subaşı da katıldı. Onur Baştürk, festivali değerlendirdi...
Şeyma Subaşı’nın paylaşımları olmasa Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen MDL Beast diye bir festival o kadar ilgimizi çekmez ve tabii o kadar şaşırmazdık.
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Gerçekten de, Şeyma’nın göbeğini açıkta bırakan spor kıyafetiyle verdiği çılgın festival pozunun Burning Man’in yapıldığı Nevada’da değil de, Suudi Arabistan’da çekildiğine inanmak ilk başta hayli zor...
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İnsan ister istemez çelişkiye düşüyor: Suudi Arabistan bir anda bu kadar değişmiş olabilir mi? Elbette hayır...
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Suudi kadınların tek başına yurtdışına çıkma yasağı henüz yeni kaldırıldı... Suudi kadınlara boşanma ve evlilik başvuru hakkı henüz yeni verildi.
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Araba kullanmaları yasak olan Suudi kadınların ehliyetlerine kavuşmaları da yine çok taze... Yani oradaki kadınlar daha yolun başında. Onlar Şeyma gibi bu pozu özgürce verecek kadar şanslı değil.
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MDL Beast’e davet edilenleri eleştirebiliriz ama şu da bir gerçek: Bir elektronik müzik festivaliyle imaj gayet düzeltilebiliyor da...
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Günün sonunda sosyal medya kullanıcısı Instagram’dan gördüğüne bakıyor, “Vay be!” diyor ve hoşuna gidiyor.
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Elektronik müzik festivalinde Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Guido Senia eşlik etti. Çift çekildikleri bu pozu sosyal medyada paylaştı.
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Festivale dünyaca ünlü isimler de katıldı.
Irina Shayk- Stella Maxwell
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Victoria’s Secret eski meleği Alessandra Ambrosio, festivalin yıldızlarından...