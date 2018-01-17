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Su içsem kilo yapÄ±yor

Bir dÃ¶nem fazla kilolarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kurtulan Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine eski haline dÃ¶nmÃ¼ÅŸ.

HÃ¼rriyet Haber
17.01.2018 - 13:56 | Son GÃ¼ncelleme:
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Su iÃ§sem kilo yapÄ±yorNext

ÃœnlÃ¼ oyuncu iki yÄ±l Ã¶nce fazla kilolarÄ±ndan kurtulup TV ekranlarÄ±nda bunun sÄ±rlarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde "Bunun olduÄŸuna inanamÄ±yorum" diyerek kendini o ÅŸekilde daha saÄŸlÄ±klÄ± hissettiÄŸini sÃ¶yleyen oyuncu verdiÄŸi kilolarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ geri aldÄ±. FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: melissa mccarthy , kilo , hastane

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