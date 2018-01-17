ÃœnlÃ¼ oyuncu iki yÄ±l Ã¶nce fazla kilolarÄ±ndan kurtulup TV ekranlarÄ±nda bunun sÄ±rlarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde "Bunun olduÄŸuna inanamÄ±yorum" diyerek kendini o ÅŸekilde daha saÄŸlÄ±klÄ± hissettiÄŸini sÃ¶yleyen oyuncu verdiÄŸi kilolarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ geri aldÄ±. FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ
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