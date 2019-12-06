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Magazin
06 Aralık 2019 - 14:55,

Striptizi de kendim yaptım

Ünlü oyuncu "o sahnelerde dublör kullandı" iddialarını yalanladı.

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Bir yandan turneleri bir yandan film çekimleri derken Jennifer Lopez "dur durak" bilmiyor. 50 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu şimdi de rol aldığı Hustlers adlı filmiyle gündemde. Ama bu kez nedeni biraz farklı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Filmde Lopez'in striptiz yaptığı sahnelerde dublör kullandığı ileri sürülmüştü. Oyuncu bunu yalanladı. Jimmy Fallon'un programına konuk olan Lopez, direk dansı sahneleri için çekim öncesinde çok çalıştığını ve kesinlikle dublör kullanmadığını belirtti.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Lopez, o sahneler nedeniyle bacaklarında çürükler oluştuğunu hatta bunu kanıtlamak için fotoğraf çektiğini de söyledi.

Jennifer Lopez, direkte tepetaklak durduğu bir sahnenin çekimi sırasında yaşadığı bir anı da anlattı: "Yönetmene dedim ki 'bu şekilde tepetaklak asılmış bir yarasaya benzesem de bu umurumda değil.' 

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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 Lopez o sahnelerin çekimi sırasında insanların kendisi yerine bir başkasının oynadığının düşünmemesi için elinden geleni yaptığını da anlattı. JLo "Bu filmde dublör yok" diye konuştu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Yönetmenliğini Lorene Scafaria'nın üstlendiği Hustlers adlı film  Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini anlatıyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Filmde Jennifer Lopez'in dışında Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl da rol alıyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Jennifer Lopez günlük hayatında egzersizlerini hiç aksatmıyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Tatilde bile lüks yatlarda sıkılaşma egzersizleri yaparken defalarca objektiflere takıldı. 

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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