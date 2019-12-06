Striptizi de kendim yaptım

Lopez, o sahneler nedeniyle bacaklarında çürükler oluştuğunu hatta bunu kanıtlamak için fotoğraf çektiğini de söyledi.



Jennifer Lopez, direkte tepetaklak durduğu bir sahnenin çekimi sırasında yaşadığı bir anı da anlattı: "Yönetmene dedim ki 'bu şekilde tepetaklak asılmış bir yarasaya benzesem de bu umurumda değil.'



BACKGRID USA, BACKGRID UK