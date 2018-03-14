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    Dünyanın konuştuğu dahi... Stephen Hawking'in dünyayı değiştiren yaşamı...

    Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hawking'in Cambridge'deki evinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdiği bildirildi. Hawking geçen yıl İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda 75 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmediğini, birikimini halen yansıtabildiği için kendisini şanslı hissettiğini dile getirmişti.

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın konuştuğu dahi... Stephen Hawkingin dünyayı değiştiren yaşamı...Next

    Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking, Albert Einstein'dan sonra dünyanın en tanınan fizikçisi olarak kabul ediliyordu...

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER

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