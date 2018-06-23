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    Haberler >Teknoloji>Stephen Hawking'in 'kıyamet' uyarıları

    Stephen Hawking'in 'kıyamet' uyarıları

    Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ve fizikçi Einstein'ın ardından fizik dehası tüm dünyaca kabul edilen Stephen Hawking, çalışmalarıyla asla unutulmayacak. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki...

    BBC Türkçe
    23.06.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:
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    Stephen Hawkingin kıyamet uyarılarıNext

    İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...

    Etiketler: stephen hawking kimdir

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