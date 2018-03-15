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    Haberler >Teknoloji>Stephen Hawking'in 'kıyamet' uyarıları

    Stephen Hawking'in 'kıyamet' uyarıları

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve ünlü fizikçi Einstein'ın ardından en ünlü fizik dehası olarak dünyaca kabul edilen Stephen Hawking, çalışmalarıyla asla unutulmayacak elbette; ancak bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki...

    BBC Türkçe
    15.03.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:
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    Stephen Hawkingin kıyamet uyarılarıNext

    İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...

    Etiketler: stephen hawking , kıyamet , stephen hawking kimdir
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