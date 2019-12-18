Steinmeir’den bir ziyaret de yardımevine!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Noel Bayramı öncesi Berlin Tren Garı’nda yardımevini ziyaret etti.
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Almanya’nın vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alan Nobel Bayramı öncesi cumhurbaşkanlarının tren garlarındaki yardımevleri ziyaretine Cumhurbaşkanı Steinmeier de eşi Elke Büdenbender ile eşlik etti.
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Berlin Tren Garı’ndaki yardımevinde çalışanlar ve ziyaretçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Steinmeier, istasyon yardımevlerinin 125 yıl öncesi gibi bugün de vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
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Almanya’da Protestan ve Katolik kiliselerinin bir yardım kuruluşu olan tren garı yardımevleri 125 yıllık bir geçmişe sahip.
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100 civarında yardımevinde 400’ü kadrolu olmak üzere 2 bin civarında gönüllü insan çalışıyor.
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Yardımevlerinde, kalacak yeri olmayan, zor durumda olan, tek başına seyahat eden 2 milyon civarında insana yardım eli uzatılıyor.