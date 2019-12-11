Steinmeier’den ‘tehditlere karşı yanınızdayız’ ziyareti

Belediye Başkanı Lüke ile birlikte önce kent merkezinde kurulan Noel Pazarı’nı ziyaret eden Steinmeier ile eşi, burada tezgâh açan işletmecilerle sohbet etti. Kendisine ikram edilen yiyecek ve içeceklerin tadına da bakan Steinmeier ile Elke Büdenbender, daha sonra vatandaşlarla birlikte kahve içip sorunları dinledi.
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Pulsnitz beldesinin de içinde bulunduğu Saksonya Eyaleti’nde belediye başkanları sık sık aşırı sağcıların saldırısına maruz kalıyor.
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Pulsnitz’e 15 kilometre mesafedeki Arnsdorf Belde eski Belediye Başkanı Martina Angermann ile Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss de uzun yıllar aşırı sağcıların tehdit ve baskılarının hedefi olmuştu.
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Şehirdeki farklılıkları ve çok çeşitliliği savunan Findeiss, Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör çetesi NSU’nun kurbanları anısına yaptırdığı anıtlarla da neonazilerin kin ve öfkesine maruz kalmıştı.
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Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinden sonra tehdit alan yerel yöneticilerle dayanışma içinde olduğu mesajını vermek için yurt gezilerine çıkmaya başladı.