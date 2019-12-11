Steinmeier’den ‘tehditlere karşı yanınızdayız’ ziyareti

Belediye Başkanı Lüke ile birlikte önce kent merkezinde kurulan Noel Pazarı’nı ziyaret eden Steinmeier ile eşi, burada tezgâh açan işletmecilerle sohbet etti. Kendisine ikram edilen yiyecek ve içeceklerin tadına da bakan Steinmeier ile Elke Büdenbender, daha sonra vatandaşlarla birlikte kahve içip sorunları dinledi.