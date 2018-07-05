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Haberler >Ekonomi>SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur Tarım emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları

SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur Tarım emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları

Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Ocak ayındaki zamla birlikte 2018’de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 14.86 artmış olacak. Zamla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek.

Noyan Doğan
05.07.2018 - 07:21 | Son Güncelleme:
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SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur Tarım emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşlarıNext

Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Ocak ayındaki zamla birlikte 2018’de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 14.86 artmış olacak. Zamla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek.

Etiketler: emekli , haberler

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