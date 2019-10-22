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    Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu

    Manisa’da 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’nın 1400 metre yüksekliğe sahip bölgede 15 metre çap genişliğinde ve 100 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen bir obruk tespit edildi. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için önlem alırken MTA'dan da obruğun incelenmesi için ekip isteneceği öğrenildi.

    AA - İHA
    22.10.2019 - 14:10 |Son Güncelleme:
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    Spil Dağı zirvesinde obruk oluştuNext

    Etiketler: son dakika haberler
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