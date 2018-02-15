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    Haberler >Teknoloji>Elon Musk bu sorulara doğru cevap vereni işe alıyor!

    Elon Musk bu sorulara doğru cevap vereni işe alıyor!

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    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:
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    Elon Musk bu sorulara doğru cevap vereni işe alıyorNext

    Uzay bilimi konusunda devlet destekli kurumlarla rekabet eden ve Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, birçok kişinin çalışma hayali kurduğu bir yer. Ancak SpaceX'te çalışmak o kadar kolay değil. Önce, soruları yanıtlamalısınız!

    Etiketler: SpaceX , Elon Musk , İş , Çalışma

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