Elon Musk bu sorulara doğru cevap vereni işe alıyor!

Uzay bilimi konusunda devlet destekli kurumlarla rekabet eden ve Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, birçok kişinin çalışma hayali kurduğu bir yer. Ancak SpaceX'te çalışmak o kadar kolay değil. Önce, soruları yanıtlamalısınız!
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