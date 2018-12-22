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'Sözümün arkasındayım'

Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler Da Mario’da Bensu Soral-Hakan Baş çiftiyle buluştu.

Behlül AYDIN
22.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Sözümün arkasındayımNext

Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler Da Mario’da Bensu Soral-Hakan Baş çiftiyle buluştu. Üçlü, yemek sonrası poz verdi. O sırada bir muhabir Soral’a çok konuşulan 15 bin liralık kıyafet kombinini hatırlattı.

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