Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri ve başvuru sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları için beklenen güne girilmesiyle birlikte gözler MEB.gov.tr'ye çevrildi. Toplam 20 bin sözleşmeli öğretmenin istihdam edileceği Milli Eğitim Bakanlığı'nda, sözlü mülakat yerleri açıklamasının ardından süreç, 5-22 Şubat tarihlerinde jüri karşısında devam edecek. Sözlü mülakat sonuçları açıklamasının ardından ise atama için tercihler alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri sonrasındaki süreç hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri ve başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, kimlik bilgileri aracılığıyla sözlü mülakat yerleri hakkında bilgi edinebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklamasının ardından gözler, mülakatların gerçekleştirileceği tarihe çevrilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nereden görüntülenebilir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri aracılığıyla görüntülenebilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları açıklandığı an, aşağıdaki link aracılığıyla kontrol edebilirsiniz...
Peki, sözlü mülakatlarda en çok dikkat edilecek olan kriterler neler olacak? İşte, o bilgiler...
2
Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltilecek. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterecek.
- Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirilecek
Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutulacak;
Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklamayapabilir.
Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.
Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.
Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarınauyar.
Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.
Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.
Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.
Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.
Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.
Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.
Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.
3
2020 SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları, 5 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınav sonuçları, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 25 Şubat 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri, 9-13 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak.
4
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.