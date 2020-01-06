Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı – MEB İKGM başvuru sayfası





EN ÇOK ATAMA YAPILACAK ALANLAR



Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.



Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.