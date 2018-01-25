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Sözlerine dikkat et, mikrofonu yemek zorunda kalırsın

Son birkaç gündür Hande Yener ile Demet Akalın arasında gerilim, magazin basınının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ama aslına bakılırsa bu iki ünlü arasındaki ilk gerilim değil. Hatta bu, ünlüler dünyasında yaşanan tek gerilim de değil.

Gösteri dünyasında kimi zaman dayanılması güç hale gelen inanılmaz bir rekabet var.

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 13:07 | Son Güncelleme:
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Sözlerine dikkat et, mikrofonu yemek zorunda kalırsınNext

Bunun yarattığı baskı sonucu da bazen ünlüler sinirlerine ve hırslarına hakim olamayıp 'rakipleri' olarak gördükleri diğer ünlülerle tartışmalara ya da polemiklere giriyorlar... İşte geçmişten günümüze ünlülerin basına da yansıyan ve uzun süre konuşulan o kavgaları, polemikleri.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

Etiketler: ünlülerin kavgaları , ünlülerin tartışmaları , magazin dünyasındaki tartışmalar

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