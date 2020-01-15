Soyunma odasÄ±ndan bir poz daha

GeÃ§en hafta mutfaÄŸÄ±nÄ± ve endÃ¼striyel buzdolabÄ±nÄ± paylaÅŸarak internette izlenme ve beÄŸeni rekoru kÄ±ran Kardashian, sÄ±k sÄ±k geniÅŸ soyunma odasÄ±nda Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da Instagram'dan paylaÅŸÄ±yor. BirÃ§ok takipÃ§isi bu paylaÅŸÄ±mlara "Benim evimin salonu bile bu kadar geniÅŸ deÄŸil" diye yorum yapÄ±yor.Â