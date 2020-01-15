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Haber GiriÅŸ: 15 Ocak 2020 - 13:00, /

Soyunma odasÄ±ndan bir poz daha

Kim Kardashian ne yapÄ±p edip sosyal medyada gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Bunun son Ã¶rneÄŸini de pembe bikinili paylaÅŸÄ±mÄ±yla yaptÄ±.

INSTAGRAM

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Kim Kardashian ne yapÄ±p edip sosyal medyada gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Bunun son Ã¶rneÄŸini de pembe bikinili paylaÅŸÄ±mÄ±yla yaptÄ±.

INSTAGRAM

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39 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kardashian; soyunma odasÄ±ndaki ayna karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ektiÄŸi bikinili pozunu Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Kardashian'Ä±n "Her zaman toparlanÄ±yorum, paketliyorum" mesajÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±ma hem yorum hem de beÄŸeni yaÄŸdÄ±. Kardashian'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ± 14 saatte iki buÃ§uk milyon beÄŸeni aldÄ±.Â 

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GeÃ§en hafta mutfaÄŸÄ±nÄ± ve endÃ¼striyel buzdolabÄ±nÄ± paylaÅŸarak internette izlenme ve beÄŸeni rekoru kÄ±ran Kardashian, sÄ±k sÄ±k geniÅŸ soyunma odasÄ±nda Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da Instagram'dan paylaÅŸÄ±yor. BirÃ§ok takipÃ§isi bu paylaÅŸÄ±mlara "Benim evimin salonu bile bu kadar geniÅŸ deÄŸil" diye yorum yapÄ±yor.Â 

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Ã–nceleri sadece TV'den sesini duyurabiliyordu. Giderek yaygÄ±nlaÅŸan sosyal medyanÄ±n ardÄ±ndan artÄ±k bir Instagram fenomeni haline de geldi.

INSTAGRAM

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Bazen kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kozmetik Ã¼rÃ¼nlerinin reklamÄ±nÄ± tek kuruÅŸ bile harcamadan sosyal medya hesabÄ±ndan yapan 38 yaÅŸÄ±ndaki Kim Kardashian, hayatÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor.

INSTAGRAMÂ 

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Her sabah, bazen gÃ¼nde birkaÃ§ kez saatlerce kaldÄ±ÄŸÄ± giyinme odasÄ±nda Ã§ekilen pozlarÄ± da buna dahil. Kardashian'Ä±n 127 milyon takipÃ§isinin en Ã§ok beÄŸeni yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± pozlarÄ± arasÄ±nda bunlar da var.Â

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Ä°ÅŸte Kim Kardasnian'Ä±n beÄŸeni rekorlarÄ± kÄ±ran deneme odasÄ± pozlarÄ±ndan seÃ§meler.

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