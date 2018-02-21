Bebeklerimiz 3,5 aylık oldu

Dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, Zorlu PSM’deki gösterilerine devam ediyor. Önceki akşam yapılan gösteriye yine ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Şova gelenler arasında Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal, Emre-Tuğba Belözoğlu ve Onur-Sinem Atilla da vardı.
Dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, Zorlu PSM’deki gösterilerine devam ediyor. Önceki akşam yapılan gösteriye yine ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Şova gelenler arasında Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal, Emre-Tuğba Belözoğlu ve Onur-Sinem Atilla da vardı.
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