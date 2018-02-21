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Bebeklerimiz 3,5 aylık oldu

Dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, Zorlu PSM’deki gösterilerine devam ediyor. Önceki akşam yapılan gösteriye yine ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Şova gelenler arasında Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal, Emre-Tuğba Belözoğlu ve Onur-Sinem Atilla da vardı.

Behlül AYDIN
21.02.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:
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Bebeklerimiz 3,5 aylık olduNext

Dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, Zorlu PSM’deki gösterilerine devam ediyor. Önceki akşam yapılan gösteriye yine ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Şova gelenler arasında Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal, Emre-Tuğba Belözoğlu ve Onur-Sinem Atilla da vardı.

Etiketler: Emre Belözoğlu , Doğa Rutkay , Özge Özpirinçci

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