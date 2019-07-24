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Sosyal medyayı şoke eden fotoğraf: Ne zaman bir çocuk doğurdun?

Ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medyada bir fotoğraf gördü ve kelimenin tam anlamıyla dondu kaldı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
24.07.2019 - 09:57 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı şoke eden fotoğraf: Ne zaman bir çocuk doğurdunNext

31 yaşındaki Rihanna, kendisine tıpatıp benzeyen bir küçük kızın fotoğrafını Instagram sayfasında "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı. Rihanna'ya sanki kendi kızı hatta ikizi kadar benzeyen bu fotoğraf bir anda sosyal medyada olay oldu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM 

Etiketler: instagram , sosyal medya

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