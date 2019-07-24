Sosyal medyayı şoke eden fotoğraf: Ne zaman bir çocuk doğurdun?

31 yaşındaki Rihanna, kendisine tıpatıp benzeyen bir küçük kızın fotoğrafını Instagram sayfasında "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı. Rihanna'ya sanki kendi kızı hatta ikizi kadar benzeyen bu fotoğraf bir anda sosyal medyada olay oldu.
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