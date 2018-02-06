Sosyal medyayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran kare!

Ä°ki aynÄ± karenin yan yana gelmesine raÄŸmen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bakan insanlarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±, iki farklÄ± fotoÄŸraf gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia ediyor.Â Sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ hakkÄ±nda insanlar 'sanal kavgalara' tutuÅŸuyor.Â
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