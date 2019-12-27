Sosyal medyaya girenler dikkat! 2020 itibariyle...

“‘Daha az tık’la daha çok iş” Kullanıcıların daha az eforla hayat kalitelerini daha çok artırmaya yardım eden uygulamalara yönelmeye devam edeceğini söyleyen Seçer, sosyal medyanın yeni servisleri hayata geçireceğinin altını çizerek “sohbet ve sosyalleşmek için yola çıkan pek çok uygulama artık anlamlı verisi ile kullanıcısına daha ‘derin’ anlam katmaya çalışıyor.