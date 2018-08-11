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Sosyal medyanın gerçek çılgınları

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da her ülkenin zengin ailelerinin çocukları kendilerine özel sayfalar açıp yaşadıkları pırıltılı hayatları gözler önüne seriyor.

Hürriyet Haber
11.08.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:
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Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biride Singapur'un Zengin Çocukları adlı hesap. Babaları ülkelerinin en çok kazanan iş insanları arasında yer alan, bazıları gösteri dünyasında, moda alanında kendilerine kariyer yapan Singapurlu zenginler görenlerin gözlerini kamaştıran yaşam tarzlarından kesitleri bu safyada paylaşıyor. Özel iç tasarımlarıyla lüks jetler, birbirinden görkemli yatlar, dünyanın en pahalı otellerinde şehre kuş bakışı güller içinde yapılan banyolar, her biri servet değerinde takılar... Kısacası lüks yaşam alışkanlıklarına dair ne varsa bu sayfanın kullanıcıları tarafından gözler önüne seriliyor. İşte Singapur'un Zengin Çocukları adlı o hesapta yer alan paylaşımlardan bazıları.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: singapur , singapur'un zengin çocukları , instagram

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