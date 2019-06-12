Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Yer: Rize! Herkes orada fotoğraf çektiriyor

Yer: Rize! Herkes orada fotoğraf çektiriyor

RİZE’nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen gün yayılan çay tarlası, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)
12.06.2019 - 13:51 | Son Güncelleme:
1 / 19
Yer: Rize Herkes orada fotoğraf çektiriyorNext

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en önemli geçim kaynakları arasında çay tarımı, bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.

Etiketler: rize çayeli , haberler

En Yeni Foto Haberler

Duru mezun oldu!

Duru mezun oldu!

2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıklandı!

2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıklandı!

Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...

Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...

Yer: Rize! Herkes orada fotoğraf çektiriyor

Yer: Rize! Herkes orada fotoğraf çektiriyor

Reçel nasıl yapılır? Reçel yapmanın püf noktaları nelerdir?

Reçel nasıl yapılır? Reçel yapmanın püf noktaları nelerdir?

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza Yazdır A Yazı Tipi Yorumlar 0

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza Yazdır A Yazı Tipi Yorumlar 0

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü!

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü!

Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı

Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı

Adliye çıkışında ortalık savaş alanına döndü

Adliye çıkışında ortalık savaş alanına döndü

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.