Yer: Rize! Herkes orada fotoğraf çektiriyor

RİZE’nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen gün yayılan çay tarlası, ziyaretçilerin akınına uğruyor.
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