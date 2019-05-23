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Sosyal medyada oyuna gelip dolandırılmayın!

Sosyal medya üzerinden kullancıların bilgilerini yasal olmayan yollardan alan kişilere ilişkin uyanık olmak gerekiyor.

Hürriyet Haber
23.05.2019 - 08:37 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada oyuna gelip dolandırılmayınNext

Dolandırıcılık yöntemleri konusunda vatandaş ne kadar bilgi sahibi olsa da mağduriyetlerin önüne geçilemiyor. İnternet dolandırıcılığı şu sıralar en çok başvurulan yöntem. Sahte sitelerle binlerce kişinin ya bilgileri çalınıyor ya da paraları. Buna ek olarak bayram öncesi sahte parayla ilgili şikayetler de artmaya başladı. İşte son günlerde vatandaşı zorda bırakan yöntemler ve alınması gereken önlemler...

Etiketler: dolandırıcılık , kredi kartı , kişisel bilgi , haberler

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