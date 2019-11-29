Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Resimli cuma mesajlarıyla sevdiklerinizin yüzünü güldürün - En güzel cuma mesajları
Cuma günü her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma mesajlarıyla başladı ve devam ediyor. Cuma namazı öncesinde kalplerinden geçen güzel dilekleri çeşitli mecralarla sevdiklerine iletmek isteyenler, özellikle resimli cuma mesajlarına ilgi gösteriyor. İşte, sevdiklerinizin yüzünü güldürmenize vesile olacak cuma mesajlarından derlemeler...
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Cuma mesajları 28 Kasım Perşembe gecesi itibariyle başladı. Sosyal medyanın da etkisiyle bir gelenek haline gelen ve seçenekleri çoğalan cuma mesajları, mübarek cuma günlerinin hissettirdiği güzel duyguları paylaşmak için bir vesile.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
2
“Gökten rahmetini. yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah'ım! Hayırlı cumalar"
3
"Allah içimizdeki kin ve nefreti sevgiye dönüştürür inşallah.Hayırlı cumalar"
4
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
Allahım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
5
Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Kardeşin hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Hayırlı cumalar
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı cumalar.
6
"Güzel bak, güzel gör; güzel düşün, güzel yaşa. Hayırlı cumalar"
"Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.
"Göz doldurmamıza gerek yok, gönül doldursak yeter. Hayırlı cumalar"
""İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. (Hadis-i Şerif)Selâm ve Dua ile #HayırlıCumalar dilerim."