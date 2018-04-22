Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir bulmaca, kafaları karıştırdı. 13 satır boyunca X ve Y harflerinin yer aldığı görselde toplam 5 Y harfi bulunduğu kaydediliyor. Ancak 60 saniyede hiç kimse 5 Y harfini bulamıyor.
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