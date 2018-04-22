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    Haberler >Dünya>Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

    Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

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    Hürriyet Haber
    22.04.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyorNext

    Sosyal medyada paylaşılan bir bulmaca, kafaları karıştırdı. 13 satır boyunca X ve Y harflerinin yer aldığı görselde toplam 5 Y harfi bulunduğu kaydediliyor. Ancak 60 saniyede hiç kimse 5 Y harfini bulamıyor.

    Etiketler: SOSYAL MEDYA , bilmece , Bulmaca

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