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    Sosyal medya bu deneyi konuşuyor!

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    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:
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    Dubai'de bitkilerin gelişimi üzerine ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Aynı şartlara sahip ortama konulan bitkilerden birine güzel sözler, diğerine ise kötü sözler söylendi. 30 günlük sürecin ardından sonuç ise şaşırtıcı oldu.

    Etiketler: Çiçek , Doğa , deney

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