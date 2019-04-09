2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°stanbul'da baÅŸlayan aÅŸk Ã¶nce Brezilya'ya uzandÄ± sonra da tekrar Ä°zmir'e dÃ¶ndÃ¼. Ä°ÅŸte sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulan Burak ve Larissa Gacemer'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼.
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