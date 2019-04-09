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Sosyal medya böyle çift görmedi

Â Onlar hem Ã¶rneÄŸine filmlerde rastlanabilecek bir aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± hem de sosyal medyanÄ±n en neÅŸeli Ã¼nlÃ¼lerinden.

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HÃ¼rriyet Haber
09.04.2019 - 16:35 | Son GÃ¼ncelleme:
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Sosyal medya bÃ¶yle Ã§ift gÃ¶rmediNext

2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°stanbul'da baÅŸlayan aÅŸk Ã¶nce Brezilya'ya uzandÄ± sonra da tekrar Ä°zmir'e dÃ¶ndÃ¼. Ä°ÅŸte sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulan Burak ve Larissa Gacemer'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

INSTAGRAMÂ

Etiketler: Larissa Gacemer , Burak Gacemer , Model

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Sosyal medya böyle çift görmedi

Sosyal medya böyle çift görmedi

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