Sosyal konut projesi nedir? Sosyal konut projesine kimler başvurabilecek?
Sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi 12 Aralık Perşembe günü tanıtıldı. Peki, sosyal konut projesi nedir? Sosyal konut projesine kimler başvurabilecek?
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Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklandı.
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Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak sosyal konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' dedi. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira.
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Bu konutlar 2+1 brüt 75-85 metre kare ile, 3+1 brüt 100 metre kare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. Bu kampanya kültürel bakımdan da önemli. Her şeyden önce bu konut projeleri, meydanı, camisi, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."