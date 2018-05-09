Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Sorup durmayın lütfen, akraba değiliz

Sorup durmayın lütfen, akraba değiliz

Büyük olasılıkla siz onları akraba sanıyorsunuz. Aslında haksız da sayılmazsınız. Çünkü hepsinin soyadları aynı. Üstelik hepsi aynı dünyada, yani gösteri dünyasında ün kazandı. Ama bazıları hakkında yanılıyor olabilirsiniz.

Hürriyet Haber
09.05.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:
1 / 26
Sorup durmayın lütfen, akraba değilizNext

İşte aynı soyadını taşıdıkları hatta aynı alanda kariyer yaptıkları halde aslında akraba olmayan ünlüler.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Backgrid UK, Backgrid USA

Etiketler: akraba olmayan ünlüler , aynı soyadını taşıyan ünlüler , soyadı aynı olan ünlüler

En Yeni Kelebek Galeriler

Sorup durmayın lütfen, akraba değiliz

Sorup durmayın lütfen, akraba değiliz

Çok şaşırttı

Çok şaşırttı

Talihsiz başlangıç: Kendini bir anda yerde buldu

Talihsiz başlangıç: Kendini bir anda yerde buldu

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Gözlerime inanamıyorum, bu nasıl bir şey!

Gözlerime inanamıyorum, bu nasıl bir şey!

Maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu! İşte Nusret'in külliyesi

Maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu! İşte Nusret'in külliyesi

'Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17...'

'Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17...'

Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Palmiyeler dağıtıldı! Şıklık yarışı

Palmiyeler dağıtıldı! Şıklık yarışı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri