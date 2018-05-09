Sorup durmayın lütfen, akraba değiliz

Büyük olasılıkla siz onları akraba sanıyorsunuz. Aslında haksız da sayılmazsınız. Çünkü hepsinin soyadları aynı. Üstelik hepsi aynı dünyada, yani gösteri dünyasında ün kazandı. Ama bazıları hakkında yanılıyor olabilirsiniz.
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