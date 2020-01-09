Sonunda Harry'yi ailesinden de ülkesinden de kopardı
İngiltere aslında bir süredir kulislerde konuşulan ama beklenmedik bir biçimde yaşanan "ayrılık" ile çalkalanıyor. Ailenin en gözde üyelerinden ikisi, Prens Hardry ile Meghan Markle, unvanlarından feragat ettiklerini, aileden ayrıldıklarını duyurdu. Bu kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.
AFP, AP, REUTERS
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Her ne kadar çiftin bir süredir aileden kopmak üzere olduğu açık seçik belli olsa da hatta Noel ve yeni yıl tatillerini Kanada'da geçirseler de yine de olayın duyuruluşu ve meydana geliş biçimi şaşkınlık yarattı.
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Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan çift, dün akşam Instagram hesaplarından Kraliyet aile üyeliğinden vazgeçip kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını açıkladı. Yılın yarısı İngiltere'de diğer yarısı Kuzey Amerika’da yaşayacaklarını açıklayan çift “Kraliçe’ye desteğimiz devam edecek” dediler. Ancak BBC’nin haberine göre Buckingham Saray’ı haberle büyük hayal kırıklığına uğradı. Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle 2018 yılında evlendi. Geçen yıl Archie adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Fakat ailenin kurallarına göre bebeğin babası Prens olsa da kendisi aynı unvanı taşıyamayacaktı.
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Markle'ın aileye girmesi, halk tarfından 'anneleri Prenses idana'nınzemaneti' olarak görülen iki Prens, William ile Harry'nin arasını açmaya başlamıştı zaten. Aile içinde yaşanan gerilim sonunda dışarı da yansıdı. İki prens, evlerini, çalıştıkları vakıfları hatta sosyal medya hesaplarını bile ayırdı. Ama bu son gelişme tüm bu olayların üzerine "tuz biber ekti".
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Prens Harry ve Meghan Markle, kararlarını sosyal medya hesaplarında açıkladı. Sonra da kelimenin tam anlamıyla ortalık birbirine girdi. Birçok kişi bunun nedenleri konusunda görüş bildirmeye başladı. Prens Harry ve Meghan Markle sosyal medya platformlarından en çok konuşulan kişiler arasına girdi.
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Çiftin ayrılık kararıyla ilgili çarpıcı yorumlar da ortaya atılıyor. Bunlardan biri Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu kararlarını Kraliçe 2. Elizabeth'e bile söylemedikleri. İddiaya göre Kralie olup biteni TV haberlerinden duydu. Yorumu ise çarpıcı oldu: Beni sırtımdan bıçakladılar! Fakat bazı kişiler Saray'da Kraliçe'den habersiz kuş bile uçmayacağını söyleyerek bu iddiaları da yalanlıyor.
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Kraliçe'nin eski çalışanlarından biri de bu öfkeyi paylaşanlardan. Saraya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre görevli "İstedikleri gibi düğün yapıldı, istedikleri ev verildi, istedikleri ofisi aldılar, istedikleri turlara çıktılar ve aileye sırtlarını döndüler. Daha ne istiyorlardı!" diyerek çifti eleştirdi.
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Bir süredir İngiliz kraliyet ailesinin de tıpkı İsveç'te olduğu gibi küçülmeye gideceği konuşuluyordu. İsveç kralı, veliaht olan kızı Prenses Victoria ve onun ailesi dışındaki diğer iki çocuğunu ve onların ailelerini kraliyet ailesinin dışında bırakmıştı. Herkes İngiltere'de de benzer bir durum yaşanacağını düşünürken olaylar bambaşka bir boyuta kaydı.
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İngiltere Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Noel ve yeni yıl konuşması sırasında masasının üzerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Meghan Markle ile Prens Harry'nin fotoğraflarına yer vermemesi de bu tür bir ayrılığın işareti olarak görülüyordu. Fakat ortaya atılan bu son iddia olayların çok farklı şekilde ilerlediğini akıllara getirdi. Bu son iddialara göre Prens Harry ve Meghan Markle kararlarından Kraliçe'ye bile söz etmedi.
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Bu arada uzun süredir Markle aleyhine paylaştığı sosyal medya mesajları ve söylemleriyle konuşulan televizyoncu Piers Morgan da sosyal medya hesabından ayrılık haberiyle ilgili çarpıcı bir mesaj paylaştı.
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Morgan "İnsanlar Meghan'ı çok eleştirdiğimi söylüyor. Ama o ailesiyle arasını açtı, babasıyla arasını açtı, eski arkadaşlarının çoğundan ayrıldı. Harry ile William'ı ayırdı. Şimdi de Harry'yi kraliyet ailesinden ayırdı." Morgan, Meghan Markle'ın adım attığı her yerde benzer durumlar yarattığını da ileri sürdü.
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Bu arada çiftin bundan böyle ne yapacağı finansal bağımsızlıklarını nasıl sürdüreceği de merak konusu. Yine ortaya atılan iddialara göre çift, reklam anlaşmaları sayesinde milyonlarca dolar kazanıp servet edinecek. Markle'ın oyunculuğa geri döneceği hatta eskisi gibi 'orta sınıf ünlü' değil en ünlüler arasında yer alacağı da iddialar arasında.
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Prens Harry'nin Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile birlikte bu kararı alması "tarih kendini tekrar ediyor" yorumlarına da neden oldu. Bundan tam 83 yıl önce Kral 8. Edward, aşık olduğu Amerikalı Wallis Simpson uğruna tahttan feragat etmişti. Onun nedenleri biraz daha farklıydı aslında.
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O dönemde kraliyet ailesi mensupları soylu olmayan bir de üstüne boşanmış bir kadınla evlenemiyordu. Simpson ise tam da böyle bir kadındı. Fakat Kral 8. Edward aşkını hayatının merkezine koyup Simpson ile evlenmek için tahttan çekildi. Bu gelişme Kraliçe 2. Elizabeth'in babasına ve sonra kendisine taht yolunu açan olay oldu.
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Her ne kadar olaylar birebir aynı olmasa da Markle'ın Amerikalı olması daha önce evlenip boşanması ve sonrasında yaşan ayrılık, akıllara 8. Edward'ı getirdi. Hatta bazı çevreler "Amerikalı kadınlar İngiliz kraliyet ailesine iyi gelmiyor" yorumları yaptı.
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Bu arada Prens Harry'nin tahTiçin babası Prens Charles, ağabeyi Prens William ile onun üç çocuğunun ardından altıncı sırada geldiğini hatırlatalım.