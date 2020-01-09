Sonunda Harry'yi ailesinden de ülkesinden de kopardı

Çiftin ayrılık kararıyla ilgili çarpıcı yorumlar da ortaya atılıyor. Bunlardan biri Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu kararlarını Kraliçe 2. Elizabeth'e bile söylemedikleri. İddiaya göre Kralie olup biteni TV haberlerinden duydu. Yorumu ise çarpıcı oldu: Beni sırtımdan bıçakladılar! Fakat bazı kişiler Saray'da Kraliçe'den habersiz kuş bile uçmayacağını söyleyerek bu iddiaları da yalanlıyor.