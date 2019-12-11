Sonunda gösterdi: İşte Kendall Jenner'ın evi

Kendisi dışında bütün ailesi hayatlarının her anını kameralar karşısında yaşıyor. Ama o tatil, defile ya da arkadaş gezmeleri dışında özel hayatını kameralardan uzak tutuyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Sonunda dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kendall Jenner da birçok hayranı tarafından çok merak edilen evinin kapılarını açtı. En azından bir kısmının!
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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24 yaşındaki Kendall Jenner, iki yıl önce Charlie Sheen'den satın aldığı Beverly Hills'teki malikanesine yaptığı Noel ve yeni yıl süslemelerinin görüntüsünü paylaştı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Jenner'ın, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştığı bu görüntüler, ünlü modelin evinin iç dekorasyonu hakkında da takipçilerine fikir verdi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Kendine ait ilk evini Hollywood'da satın alan Kendall Jenner, iki yıl önce Beverly Hills'e taşınma kararı almıştı. Bunun için de aktör Charlie Sheen'in defalarca satışa suhup bir türlü elinden çıkaramadığı malikanesini seçti.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Kendall Jenner, Batı Hollywood'daki ilk evini satıp 8,5 milyon dolara bu evi satın aldı. Sonra da hatırı sayılır bir para harcayarak yeniden dekore ettirdi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Jenner, herkesi şaşırtarak geçtiğimiz gün de "Kenny'de Noel" notuyla evinde çektiği videoları paylaştı. Bu durum da Jenner'ın hayranlarını heyecanlandırdı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Kendall Jenner'ın malikanesinin ablası Kim Kardashian kadar olmasa da minimal bir tarzda döşendiği dikkatlerden kaçmadı. Jenner'ın büyük Noel ağacının bile tek renk süslenip ışıklandırıldığı görüldü.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Jenner'ın şömineli salonundaki geniş kitaplık da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Kendall Jenner'ın Charlie Sheen'den satıl aldığı bu malikane, Akdeniz tarzında inşa edilmiş. Malikanenin içinde özellikle 1920'lerde ve 30'larda çok gözde olan kemerli kapılar ve geçitler yer alıyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Kendall Jenner'ın malikanesi yedi yatak odalı ve yedi banyolu. Bu malikane özellikle ünlüler ve zenginler arasında çok popüler olan Mulholland Estates'te yer alıyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Malikanenin inşa edildiği tarih 1992. Fakat tarzı çok daha eskileri 1920- 30'ları temsil ediyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Bir şef mutfağı, kendine özel spor salonu, sinema salonu, oyun odası malikanenin özellikleri arasında.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Malikanenin geniş bir yüzme havuzu bulunuyor. Zaman zaman kullanılmak üzere inşa edilen ev dışındaki mutfak da bütün gerekli ekipmanlara sahip.
Kendall Jenner, 22.5 milyon dolar ile geçen yıl en çok kazanan model sıralamasında ilk sıraya yerleşmişti.