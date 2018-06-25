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Sonuçlar açıklandı! İşte ünlü isimlerin ilk paylaşımları...

Seçim sonuçları 24 Haziran akşamı gerçekleştirilen sayımın ardından birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Yüzde 88 civarı bir katılım ile 50 milyona yakın vatandaşın sandık başına gittiği seçimde, YSK'nın gün sonunda yaptığı açıklamaya göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan edildi.Kesinleşen sonuçların ardından ünlü isimler 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İşte ünlülerin paylaşımları...

Hürriyet Haber
25.06.2018 - 08:17 | Son Güncelleme:
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Sonuçlar açıklandı İşte ünlü isimlerin ilk paylaşımları...Next

Seçim sonuçları 24 Haziran akşamı gerçekleştirilen sayımın ardından birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Yüzde 88 civarı bir katılım ile 50 milyona yakın vatandaşın sandık başına gittiği seçimde, YSK'nın gün sonunda yaptığı açıklamaya göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan edildi.

Kesinleşen sonuçların ardından ünlü isimler 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İşte ünlülerin paylaşımları...

Etiketler: seda sayan

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