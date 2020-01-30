DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 16:31,
Sonu görünmüyor! Binlerce kişi bu sofrada buluştu
Görüntüler Batman'dan... 50 büyükbaş,120 küçükbaş hayvanının kesildiği anma programında konuklar için bir ton pirinç, bir ton fasulye, kazanlarda pişirildi.
Süleyman Bağdu'nun oğlu Selman Bağdu, anma programına Türkiye'nin dört bir yandan katılımın olduğunu ifade ederek, "Merhum babamın anma etkinliğinde gelenekselleştirdiğimiz 'Kardeşlik yer sofrası'nda yüzlerce sevenimizle birlikte yemekte bir araya geldik.
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