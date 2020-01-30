Sonu görünmüyor! Binlerce kişi bu sofrada buluştu

Süleyman Bağdu'nun oğlu Selman Bağdu, anma programına Türkiye'nin dört bir yandan katılımın olduğunu ifade ederek, "Merhum babamın anma etkinliğinde gelenekselleştirdiğimiz 'Kardeşlik yer sofrası'nda yüzlerce sevenimizle birlikte yemekte bir araya geldik.