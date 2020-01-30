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DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 16:31, /

Sonu görünmüyor! Binlerce kişi bu sofrada buluştu

Görüntüler Batman'dan... 50 büyükbaş,120 küçükbaş hayvanının kesildiği anma programında konuklar için bir ton pirinç, bir ton fasulye, kazanlarda pişirildi.

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Görüntüler Batman'dan...

2ANMA ETKİNLİĞİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

ANMA ETKİNLİĞİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Batman'ın Beşiri ilçesinde bağlı Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi'nde Zilan şeyhi Süleyman Bağdu'yu anma etkinliğinde kurulan yer sofrasında, binlerce kişi buluştu.

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50 büyükbaş,120 küçükbaş hayvanının kesildiği anma programında konuklar için bir ton pirinç, bir ton fasulye, kazanlarda pişirildi.

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Pişirilen yemekler, konuklara Şeyh Süleyman Bağdu'nun anısına kurulan 'Kardeşlik yer sofrası'nda ikram edildi.

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Süleyman Bağdu'nun oğlu Selman Bağdu, anma programına Türkiye'nin dört bir yandan katılımın olduğunu ifade ederek, "Merhum babamın anma etkinliğinde gelenekselleştirdiğimiz 'Kardeşlik yer sofrası'nda yüzlerce sevenimizle birlikte yemekte bir araya geldik.

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Güzel hava sayesinde bu yıl beklenilenin üzerinde bir katılım oldu. Anma ve aş dökme törenine katılanlara teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

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