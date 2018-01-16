Sonsuza kadar zayıf kalmanın 5 bilimsel yolu

Kilo vermek dünyanın en zor işlerinden biri. Bir diğer zor şey ise kilo verdikten sonra aynı kiloda kalabilmek. ABD’de yetişkinlerin yüzde 74’ü aşırı kilolu ve obeziteyle mücadele ederken kilo verme endüstrisi 20 milyar dolara erişmiş durumda. Ancak yine de kilo vermek ve aynı kiloda kalmak bir mit değil. Tam tersine kendinize oluşturacağınız birkaç önemli rutinle başarmak mümkün. Peki nasıl?
Güne iyi ve sağlıklı başlamak için iyi bir kahvaltı yapmak gereklidir. Çünkü kahvaltıyı atladığınızda beyniniz kalorisi yüksek yiyeceklere göz diker ve gün boyunca atıştırmak zorunda hissedersiniz. Bu nedenle iyi bir kahvaltı yapmadan güne başlamamalısınız.
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