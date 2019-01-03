Beyin hücreleriniz öleceğine bedeniniz yaşlansın

İşte bir döneme güzelliğiyle damgasını vuran ünlü model de sadece gösteri dünyasıyla sınırlı kalmayıp güncel hayata da yayılan hatta 20'li yaşlarındaki kadınları da etkisine alan bu baskılayıcı güzellik anlayışına meydan okuyor.
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