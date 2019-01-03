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Beyin hücreleriniz öleceğine bedeniniz yaşlansın

Gösteri dünyasının ünlülerinin pek çoğu son nefeslerini verinceye kadar genç ve güzel görünmek için ellerinden geleni hatta onun da fazlasını yapıyor. Bazı istisnalar hariç.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Hürriyet Haber
03.01.2019 - 11:02 | Son Güncelleme:
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Beyin hücreleriniz öleceğine bedeniniz yaşlansınNext

İşte bir döneme güzelliğiyle damgasını vuran ünlü model de sadece gösteri dünyasıyla sınırlı kalmayıp güncel hayata da yayılan hatta 20'li yaşlarındaki kadınları da etkisine alan bu baskılayıcı güzellik anlayışına meydan okuyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: Jerry Hall , mick jagger , estetik cerrahi

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