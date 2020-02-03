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Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 07:30, /

Soner Sarıkabadayı Kolombiyalı sevgilisi Camelo Lopez’e evlilik teklif etti

Soner Sarıkabadayı, evliliğe ilk adımı attı. Uzun süredir birlikte olduğu Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez’e tektaş yüzük alan ve evlenme teklifinde bulunan ünlü şarkıcı, ‘evet’ yanıtının ardından bir restorana gitti.

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Çift, yemeğin ardından tepside gelen tatlıyı yerken objektife takıldı. Sarıkabadayı, mekan çıkışı “Çok mutluyuz” dedi.

240 BİN TL ÖDEDİ

40 BİN TL ÖDEDİ

Kabadayı’nın sevgilisine, doğum günü hediyesi olarak 40 bin TL değerinde tektaş pırlanta yüzük aldığı öğrenildi.

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Soner Sarıkabadayı uzun zamandır 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşıyor. Çift 'Tarifi Zor' klibinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

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Soner Sarıkabadayı'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı öğrenildi.

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