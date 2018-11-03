Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?
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