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    Haberler >Teknoloji>Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

    Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

    Alman otomotiv devinin arabalarından birinin koltuğunun içinde ne olduğunu merak etti, paramparça etti! İçinden çıkan şey ise...

    Mashable
    03.11.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:
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    Son model arabanın koltuğunu parçaladı İçinden bakın neler çıktı nelerNext

    Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?

    Etiketler: otomobil , araba , koltuk

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