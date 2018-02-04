Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Son iOS güncellemesini yükleyenlere kötü haber

Son iOS güncellemesini yükleyenlere kötü haber

iOS 11.2.5 güncellemesi yayınlandı yayınlanmasına; ancak beraberinde de pek çok sorunu getirdi.

Hürriyet Haber
04.02.2018 - 06:59 | Son Güncelleme:
1 / 42
Son iOS güncellemesini yükleyenlere kötü haberNext

iOS 11.2.5 güncellemesi yayınlandı; ancak pek çok kullanıcının başı fena halde dertte! İşte telefonlarına bu güncellemeyi yükleyenlerin başına gelenler... Mutlaka okuyun, indirmeden önce haberiniz olsun!

Etiketler: Iphone , Şikayet , sorunları , ios 11 şikayetleri
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri