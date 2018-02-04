Son iOS güncellemesini yükleyenlere kötü haber

iOS 11.2.5 güncellemesi yayınlandı; ancak pek çok kullanıcının başı fena halde dertte! İşte telefonlarına bu güncellemeyi yükleyenlerin başına gelenler... Mutlaka okuyun, indirmeden önce haberiniz olsun!
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