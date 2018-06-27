'Son günlerin gözdesi: Hakan Sabancı! Taşıdığı soyadı olmasaydı...'

Türlü türlü analizler, “O gece ne oldu anlamadım” teorileri, sevinçler/hüsranlar yavaş yavaş soğu-maya başladığına göre artık normal hayata geri dönüş başlamıştır. Çünkü en güzel yaptığımız şey bu: Son Aleyna Tilki klibinde olduğu gibi müziğin kendisinden bağımsız deli dolu yaşamaya devam etmek... O zaman buyurun mevzular arası hoş magazin konuları arasında trekking yapmaya...
Yeni nesil magazinin en popüler isimlerinden biri o. Dışarıdan bakınca öyle 90’lar magazinindeki isimler gibi playboy duran bir imajı yok. Hatta instagram profiline girip soyadını bilmeden fotoğraflarına göz gezdirince Bilkent ya da Bil-gi’de filan okumuş bir gencin sıradan, iddiasız (hele sürekli ayakta verdiği birbirine benzer pozlar biraz da sıkıcı) ve gayet efendi pozlarını görüyorsunuz. Hani çoğu instagram fenomeninin profili bile onunkinden daha gösterişli olabilir. Hakan Sabancı’da ise tam aksi bir durum var gibi.
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