Haberler >Gündem>Son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı
Son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.