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    Haberler >Gündem>Son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı

    Son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı

    Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.

    AA - DHA
    09.10.2019 - 16:11 | Son Güncelleme:
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    Son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizipe ulaştıNext

    Etiketler: Gaziantep , askeri konvoy , son dakika haberler

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