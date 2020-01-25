Son depremler: Elazığ depremi bir çok ilde hissedildi.. İşte bölgeden gelen son dakika haberler
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem; Elazığ Şanlıurfa, Diyarbakır Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Tunceli, Mardin, Osmaniye ve pek çok şehirde etkisini hissettirdi. İşte, meydana gelen son dakika deprem hakkında en son bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
Doğa Anadolu Bölgesi başta olmak üzere pek çok şehri etkileyen Elazığ merkez üslü deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çok sayıda şehirde hissedilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşte, il il depremden etkilenen yerlerde son durum...
2
SAMSUN - TOKAT - ÇORUM:
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi. Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı. Bu kentlerde deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.
3
GAZİANTEP - ŞANLIURFA:
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem, Gaziantep ve Şanlıurfa'da hissedildi. Depremin hissedilmesiyle kentlerde bulunan vatandaşlar evlerini terk ederek güvenli noktalara çıktılar. Parklara çıkan vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise depremin kentte de hissedildiğini ve ekiplerin hemen sahaya çıktıklarını dile getirdi.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını aktaran Şahin, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, depremin Şanlıurfa'da da hissedildiğini belirterek, ilgili kurumların hemen sahaya çıktığını söyledi.
Kentte şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun bulunmadığını belirten Vali Erin, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamakta. Elazığ'a ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AFAD ve kolluk ekipleri görevlerinin başındalar. AFAD her türlü olumsuzluklara hazırlar ihtiyaç olması halinde yardımcı olmaları için arkadaşlarımızı Elazığ'a göndereceğiz, şu an için ihtiyaç yok." dedi.
4
MARDİN
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mardin’de de hissedildi. Bir iş yerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6.8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde deprem anında vatandaşlar panikle sokağa koştu. Edinilen bilgilere göre Mardin ve ilçelerinde can ve mal kaybı yaşanmadı.
5
TUNCELİ:
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." dedi.
Vali Sonel, yaptığı açıklamada, depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.
Deprem sonrası ilgili kurumlara gerekli talimatları verdiğini ifade eden Sonel, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok. Köylerimize de ulaşmaya çalışıyoruz. AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerimiz teyakkuzda." dedi.
6
ADANA - HATAY - OSMANİYE:
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.
Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.
Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
7
SİVAS:
Depremin hissedildiği Sivas'ta bazı vatandaşlar, evlerinden çıkıp, telefonla ulaştıkları yakınlarına durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Bu arada, Sivas'tan Elazığ'a gitmek üzere AFAD ekiplerinin yanı sıra 3 ambulans ve 3 UMKE timinden 25 kişinin hazır bekletildiği öğrenildi.
8
NİĞDE - KIRŞEHİR
Niğde'de de depremin hissedilmesi üzerine bazı vatandaşlar evlerini terk edip sokağa çıktı. AFAD ekipleri, kentte herhangi olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, Niğde ve ilçelerinde de hissedilmiş olup, an itibarıyla herhangi can kaybı ve maddi hasar oluşmamıştır.? ?Depremin merkezindeki ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun?. ?Dualarımız Elazığ için." paylaşımı yaptı.
Depremin hissedildiği Kayseri'de de vatandaşlar panik yaşadı. Sokağa çıkanlardan bazıları, yakınlarını telefonla arayıp iyi olduklarını haber verdi. AFAD yetkilileri, kent genelinde herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Bu arada, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesinden bir itfaiye ekibinin, Elazığ'a gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.
Kırşehir'de de hafif şekilde hissedilen deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk yaşanmadı.