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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 07:18, /

Türkiye güne deprem ile başladı - Manisa ardından Ankara'da da deprem... Son depremler listesi

Türkiye güne Manisa ve Ankara'da meydana gelen deprem haberleriyle başladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de de hissedilen depremler ardından bir deprem haberi de Başkent Ankara'dan geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Ankara'da sabah saatlerinde 3.8 ve 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...

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Son depremler listesinde Ankara ve Manisa'daki depremler dikkat çekti. Türkiye yeni güne deprem haberleriyle başladı. Manisa ardından Ankara'dan da deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ankara'nın Akyurt ilçesinde ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, başka nerelerde deprem oldu, deprem nerelerde hissedildi? İşte 22-23 Ocak tarihli son depremler...

2MANİSADA DEPREM

MANİSA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinin son depremler listesine göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

3ANKARADA DEPREM

ANKARA'DA DEPREM

Manisa’da yaşanan depremin ardından Türkiye’de bir deprem de Ankara’da meydana geldi. Merkez üssü Ankara Akyurt olan üç deprem meydana geldi. 06: 42'deki ilk depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.9 olarak duyurdu. Bu depremin ardından saat 06:54'te 4.5 büyüklüğünde, 07:08'de ise 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

4İSTANBULDA DA HİSSEDİLDİ

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği vurgulanarak, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası Vali Ersin Yazıcı koordinasyonunda kent genelinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezlerine deprem sonrası herhangi bir ihbar yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup, valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. "

5Deprem İzmir’de de hissedildi

Deprem İzmir’de de hissedildi

Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir kahvehanede oturan vatandaşların deprem sırasında panik halinde dışarı çıktığı görüntüler kameralarca kaydedildi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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